La vedette aseguró que hacía tiempo que la relación no atravesaba un buen momento, que ella había intentado que se notara lo menos posible, que había una crisis, pero que tuvieron que cortar definitivamente cuando él le confesó que no estaba enamorado.

Escuchamos la versión de ella en muchas cadenas de televisión y exclusivas, pero no fue hasta el mes de octubre del año 2000 cuando lo escuchamos a él. Frank Francés se sentó en el programa ‘Día a Día’ para dar su versión y quiso dedicar unas palabras a su ex.

Él, como pudo, intentó defenderse de todo en el programa de María Teresa Campos, donde se abrió en canal como nunca lo había hecho antes: “Yo no le dije a la cara que no la quería, pero sí que le dije lo que sentía. No la podía engañar”, explicó, asegurando que era la falta de sentimientos lo que le había hecho tomar la decisión de romper con ella.