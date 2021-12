Bárbara Rey, la reina de las conquistas: los hombres que pasaron por su vida antes de Bigote Arrocet

Nos hemos quedado anonadados, perplejos, patidifusos y un montón de adjetivos más que ahora mismo no nos salen por la emoción. Bárbara Rey y Bigote Arrocet han confirmado su relación y parece que la vedette y el ex de María Teresa Campos están de lo más ilusionados.

En el programa ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, la actriz habló en 2011 sobre la historia que había vivido con el actor y declaró: “Él se enamoró de mí. Yo nunca me volví loca por él. Creo que él se molestó conmigo porque no me enamoré y por eso no reconoció nuestro romance”.