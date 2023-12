Sobre él ha hablado muchas ocasiones y una de ellas fue en el programa ‘Hable con ellas en Telecinco’, un espacio donde se abrió en canal e hizo una confesión: “El hombre de mi vida creo que ha sido mi marido, que es con el que he tenido dos hijos”, declaró en el espacio.

“Creo que es el hombre que, sin saber quererme, más me ha querido. Me ha querido enormemente, pero me ha querido muy mal”, declaró en la entrevista que concedió a las presentadoras del programa de la cadena amiga.