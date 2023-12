Tamara Gorro y Nagore Robles, dos de las colaboradoras del programa del amor, no dudaron en defender a la ex de Feliciano López y metieron unos 'zascas' de lo más sonoros a las mujeres que cargaban sin piedad contra la modelo.

“¿Qué te pasa a ti, que estás amargada?”, respondió Virginia Labrador, en tono desafiante. “Que me das pena”, respondió Nagore Robles con dureza. “Y a mí me das pena tú y no por eso me paso todo el día discutiendo contigo”, declaró la enemiga de la ahora concursante de ‘GH VIP 8’.