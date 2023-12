Nada más verlo, le quiso explicar el motivo por el que llevaba tiempo enfadada con él: “Vino el otro día mi asistenta y me dijo que estaba muy cabreada contigo. Sacó un periódico que había cogido del metro y me enseñó el titular que ponía”, explicó Carmen Alcayde.

“En el titular ponía que no me echabas de menos y que cada uno tenía que llevar su carrera”, decía ella, provocando las risas de su excompañero. “Yo te echaré de menos hasta el día en que me muera”, apuntó ella.