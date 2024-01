La famosa con la que Manuel González 'GH DÚO' se dio su primer beso: "Ha sido entre lento y fogoso"

En el programa de Sandra Barneda fue donde ganó fama, pero hay que recordar que esta no fue su primera experiencia en televisión. Antes de poner a prueba su relación con Lucía Sánchez, el joven estuvo como pretendiente en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Él estaba muy preocupado porque sentía que la tronista avanzaba con todos sus pretendientes y que no se decidía a dar el paso de besarlo a él: “No sabía que me iba a molestar tanto verte besarte con otros chavales”, declaró él, antes de lanzarse a besarla a ella.

Durante un momento de la cita, Marta Granero le dijo que tenía frío y él, aprovechando que la tenía cobijada entre sus brazos, no dudó en lanzarse a besar e, incluso, morder su boca: “Eres un animal, un bruto”, dijo ella.

“Besa entre lento y fogoso, como una mezcla”, declaró la tronista. “No me esperaba que surgiera así, me hubiera gustado que fuera más bonito pero el beso en sí me ha gustado”, declaró la mujer que reinaba en el trono por aquel entonces.