Álvaro Boix tuvo sentimientos por una concursante de 'GH DÚO' antes de 'La isla de las tentaciones': "Podría encajar conmigo"

Ante la decisión de su compañera, Álvaro Boix se quedó desolado y, en un momento de confidencias con Darío Sellés, reveló un auténtico bombazo: “Es una chica que podría encajar conmigo muy bien. No tendría ningún problema en estar con ella”, dijo.

“Si Lucía fuese ahora una pretendienta, me gustaría conocerla más (..) Yo siempre me dejo llevar. Si ella hubiera dado un paso adelante, yo no habría puesto freno”, declaró el participante de ‘La isla de las tentaciones’ en el ‘dating show’ de Nagore Robles.