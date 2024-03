Hay que recordar que la tentadora de David Vaquero estuvo luchando por el corazón de Miguel de Hoyos en el año 2019 y que su historia no pudo ser por la desconfianza de este. El guapo malagueño no terminaba de creerse a la chica y discutían casi a diario.

Ella intentó explicar que solo había bailado con el extronista y que no había ocurrido entre ellos. Sin embargo, aquellas palabras no fueron suficientes para el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’, que tomó la decisión de dejar de conocerla, asegurando que no se veía con ella.