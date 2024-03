Zayra Gutiérrez tenía que ser evacuada este lunes nada más empezar la gala de ‘Supervivientes 2024: Tierra de nadie’ , tras no verse capacitada para hacer la prueba por sus problemas de espalda y ciática.

Unos saltos que dieron mucho de qué hablar, pero que no tuvieron tantas consecuencias como el de Ángela Bustillo, Miss Cantabria 2007 , quien tuvo que abandonar el concurso por una mala postura al caer de la aeronave.

“Al tirarme del helicóptero, me di un golpe con el agua. Noté dolor, pero lo aguanté por los nervios y las ganas de conocer la isla. Al día siguiente, me molestaba, pero aguanté. Fue el tercer día cuando no pude más”, le explicó la joven al presentador.