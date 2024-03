Una noticia que destapó Javier Tudela en el programa ‘Sálvame’ y de la que se habló largo y tendido durante varias semanas en los distintos programas de Telecinco. Al parecer, para evitar conflictos, Anita Matamoros había decidido dejar de ir a la peluquería, para así no encontrarse con la novia de su padre.

Se decía, incluso, que Makoke y su hija habían vetado a la novia de Kiko Matamoros en el negocio de Lorena Morlote, algo que no se aclaró hasta que la propia estilista decidió romper su silencio en televisión y contar cómo lo había vivido ella.

Al enterarse la hija de Kiko Matamoros de que su ‘madrastra’ iba al mismo salón que ella, decidió dejar de ir y Lorena Morlote, muy disgustada, la llamó para preguntarle por el motivo. Al saber que era para no coincidir con Marta López Álamo, la estilista decidió tomar medidas.

“Me dijo Ana que no iba a venir más a mi salón para evitar problemas y yo llamé a Kiko para sugerirle que su novia fuera a otra peluquería para evitar conflictos y enfrentamientos”, explicó, asegurando que Anita no había vetado a nadie, sino que la decisión había salido de ella misma para que no hubiera problemas.