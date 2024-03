La identidad de la famosa concursante de 'Supervivientes' que intentó tener algo con Kiko Jiménez

Los peces que está pescando en Honduras no son los únicos que han mordido el anzuelo de Kiko Jiménez . El que hace unos días tenía un ligero tonteo con Laura Matamoros en Playa Limbo tiene un imán para concursantes de ‘Supervivientes’ y más de una ha querido caer en sus redes.

No cabe duda de que una de ellas es Sofía Suescun , con la que mantiene una relación sentimental desde hace varios años. Pero muy pocos recuerdan que, además de ella, hubo otra mítica del reality show que intentó tener un affaire con el de Linares.

Entre las preguntas, destacó una que le formuló María Patiño: “¿Te dijo María Jesús Ruiz que quería tema contigo en el baño de una discoteca y no con los gordos con los que había estado hasta entonces?”, preguntó la periodista.

“Estábamos de fiesta y, de repente, se me acercó. Le paré los pies y le dije que no se confundiera. Ella quería conmigo y me dijo que estaba harta de estar con gordos, que lo que quería era un tío como yo”, afirmó.