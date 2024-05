La entrevista que le cambió la vida a Toñi Moreno: "Por primera vez, dormí a pierna suelta"

Toñi Moreno no se imaginaba que todo cambiaría un 8 de abril de 2018, cuando los roles se cambiaron por completo en su entrevista a Laura Pausini y fue la cantante la que empezó a hacerle preguntas.

Todo empezó por unas palabras de la presentadora: “Me encantaría cantar. Me encantaría ser madre y no lo soy. Tú tienes todo lo que yo quiero… Al marido te lo puedes quedar” , le dijo la entrevistadora con un tono de humor.

Fue justo en ese momento cuando la artista le hizo el comentario que cambiaría su vida: “¿Pero te gustan las mujeres? Me gusta mucho que seas así” , dijo ella. Una frase que dejó desencajó a la presentadora, que, con una sonrisa, buscó la complicidad con el público.

“Un momento, voy a salir de este entuerto. No me gustan las mujeres, me gustas tú”, dijo Toñi Moreno, con su simpatía característica. “Estoy colorada”, apuntó, muy espontánea. “Eres trending topic ahora mismo”, le dijo a la invitada.