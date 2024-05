Kiko Jiménez recibió una de las noticias más importantes de su carrera televisiva en el año 2013, cuando Telecinco le ofreció el trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ . Una proposición que recibió con una sonrisa y que no dudó en aceptar.

Sin embargo, aunque era una gran oportunidad para él, no supo aprovechar la experiencia y, pocas semanas después de iniciar su reinado, tuvo que abandonar el programa del amor. Damos un salto al pasado para recordar que el novio de Sofía Suescun ya vivió una expulsión antes de 'Supervivientes'.

Ante tal información, ‘Mujeres y hombres y viceversa’ quiso contactar con la supuesta pareja de Kiko Jiménez y le preguntaron si eran ciertos los rumores. Ella, muy firme, no tardó en desmentirlos y aseguró que solo eran “amigos”: “Es todo mentira”, afirmó.

A las pretendientas no les caló su mensaje. No se lo creían y tardaron muy poco en empezar a levantarse una a una para marcharse del programa del amor. Lo dejaron solo y él no tuvo más remedio que irse por donde había llegado.