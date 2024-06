Kiko Jiménez ha experimentado un espectacular cambio físico en el tiempo que lleva en Honduras. Ahora luce una melena un tanto más larga, lleva un look más asilvestrado y la falta de maquinillas le ha obligado a dejarse barba.

Era 2012 cuando el novio de Sofía Suescun apareció en el plató del programa del amor por primera vez. Por aquel entonces no había una tronista fija, sino que eran Jackie Mello y Gala Caldirola las que se disputaban la silla más famosa de la televisión.

De momento, el programa no había decidido quién iba a tener su propio reinado y Kiko Jiménez iba un poco a ciegas. No tenía experiencia en televisión, pero eso no fue un impedimento para que demostrara su arrolladora personalidad.