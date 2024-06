Cristian Toro buscó el amor antes de colaborar en 'Fiesta': la famosa a la que estuvo conociendo

Lo que muchos no recordarán es que este deportista ya conocía a la presentadora de ‘Fiesta’ de antes, ya que coincidieron en otro mítico programa de Telecinco: ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde pretendió a una mujer muy famosa.

En el año 2012, el medallista olímpico acudió al programa del amor para hablar de su carrera deportiva y dejó caer que no le importaría buscar a su media naranja delante de las cámaras: “Es hora de que me den la oportunidad de conocer a una chica” , declaró.

Ella lo quería como pretendiente y, por eso, no tuvo dudas en aceptarlo en su bando y tener alguna que otra cita con él. Entre ellos había muchísima química, pero, en un giro de guion, ocurrieron cosas por las que casi dejaron de conocerse.

“A medida que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de que estaba confundiendo los sentimientos con Santana y que cuando estoy contigo me olvido de todo. Creo que lo nuestro es diferente”, le confesó.