Maite Galdeano y Kiko Jiménez ya tuvieron otra guerra mediática: "Le voy a hacer la vida imposible"

Un huracán ha sacudido por completo la vida de Sofía Suescun y no lo decimos solo por el tremendo enfrentamiento que protagonizó con Marta Peñate el pasado domingo en ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ .

Hay que decir que los Cayos Cochinos no es el único lugar en el que su vida está patas arriba y que en España las cosas no están mucho mejor, algo que quedó patente cuando se destapó el conflicto que mantienen Kiko Jiménez y Maite Galdeano.

Las cosas están bastante tensas entre suegra y yerno, pero hay que decir que no es la primera vez que ocurre algo así y que, en el pasado, ambos protagonizaron un enfrentamiento brutal en Telecinco . ¡Lo recordamos!

Si nos remontamos a la época en la que se conocieron Sofía Suescun y su novio, podríamos decir que la relación entre suegra y yerno era idílica. A ella le encantaba el tertuliano para su hija y no podía estar más feliz con la pareja.

Sin embargo, pasado un año, en 2020, todo se torció por unas palabras que él dijo en televisión y que a la de la ‘papela del camión’ no le sentaron nada bien. En una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ , él confesó que sentía “vergüenza ajena” y ella estalló.

Jorge Javier Vázquez llamó en directo a Maite Galdeano y esta no pudo ocultar su enfado: “No me ha gustado lo que ha dicho de mí. Soy una mujer alegre que se ríe de la vida, muy trabajadora y no tengo que soportar que diga que siente vergüenza ajena”, declaró.