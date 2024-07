Sofía Suescun no es la única: la otra ex que tienen en común Suso Álvarez y Kiko Jiménez

Lo que muchos no saben es que, hace algunos años, ambos estuvieron conociendo a la misma mujer. Un rostro muy popular de la cadena que saltó a la fama gracias al programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’ . Recordamos de quién se trata.

De ella decía que era su favorita y así se lo hizo saber en la primera cita que tuvieron: “Has sido mi preferida. Ha habido mucho intercambio de miradas. Lo mejor ha sido tu olor, me has llamado mucho la atención”. Sin embargo, pese al primer buen impacto, lo suyo no fue a más.