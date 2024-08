Rotulador en mano, Sofía Suescun explicó que sus padres se habían separado cuando ella tenía seis años y que el motivo no había sido otro que el trato que su progenitor le daba a Maite Galdeano: “Tengo imágenes en mi cerebro que no se borran, muy fuertes, muy duras” , dijo la concursante.

“Mi padre no es buena persona, ha hecho mucho daño a mi madre y no es un hombre que sepa tratar, no tiene sentimientos. Mi hermano no ha sentido su cariño y yo creo que se ha sentido solo en la vida”, declaró la ahora novia de Kiko Jiménez.