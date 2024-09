Cómo se conocieron Jimmy Giménez-Arnau y su mujer, Sandra Salgado: "Es el amor de mi vida"

“Es el amor de mi vida” , dijo de ella. “La mujer que más me ha querido nunca y que más he querido en toda mi vida. La pena es que la haya conocido solo hace cuatro años. Si la hubiera conocido hace veinticinco, seguiría con ella”, apuntó.

Jimmy Giménez-Arnau estaba muy emocionado y dijo de ella que era una mujer “inteligente, práctica, seria y responsable” : “Es todo lo que no soy yo. Yo creo que sí soy el amor de su vida porque ha encontrado en mí cosas que le faltaban a ella”, declaró.

En el programa ‘Sábado Deluxe’, afirmó: “Todos mis grandes amigos la han recibido como si se hubieran dado cuenta de que he encontrado a la mujer de mi vida” , aseguró el colaborador en el espacio de Telecinco.

La pareja se conoció en el año 2007: “Me hizo una entrevista previa para un ‘Salsa Rosa’ y lo primero que le pregunté fue que cuánto pesaba”, empezó diciendo el tertuliano. “Quedamos para que me entrevistara para el programa y, al terminar, me dijo que si quería ir con ella a un baile de disfraces”, dijo.

“Yo le dije que no, que prefería verla al día siguiente a solas y que me disfrazaba para ella. Esto fue un sábado, el domingo la vi y desde entonces no nos hemos separado”, contó Jimmy Giménez-Arnau en el programa de Jorge Javier Vázquez.