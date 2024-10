Esos son solo algunos de los amores que han ocupado su corazón. Pero, si hacemos memoria, es imposible que no se nos venga a la cabeza el nombre de una persona muy conocida, que fue concursante de ‘Gran Hermano’ . ¡Lo recordamos!

El acompañante que estaba junto a ella era Efrén Reyero , extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y concursante de la segunda edición de ‘GH DÚO’, con la que la ex gran hermana estuvo varios meses.

Al ver la pillada que los habían hecho, Marta López no pudo ocultarlo y, con cara de ilusión, aseguró que sí que habían pasado el fin de semana juntos y que ya daría más información si su relación iba un paso más allá .

Dicho y hecho, a los pocos días, la pareja se presentó en el plató del que era el programa de las tardes de Telecinco y hablaron de lo que estaba naciendo entre ellos: “Yo cuando empiezo con alguien, no es para un rollo de verano” , apuntó ella.

Por su parte, Efrén Reyero aseguró que, aunque no se podía considerar novio de la tertuliana, él estaba centrado únicamente en ella: “El 8 de agosto decidimos empezar algo más serio y, desde ahí, empiezo a no quedar con nadie” , dijo.

Poco después de que se confirmara su noviazgo, Efrén Reyero se convirtió en concursante del reality show ‘La casa fuerte’ y fue allí donde dijo en voz alta que ya no estaba con la ex gran hermana: “Marta y yo ya no estamos, desde hace un par de semanas”, declaró.