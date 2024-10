“Tiene un cuerpo difícil, es ancha y, luego, tiene un tobillo ancho” , fueron las palabras que dijo la nueva estilista de la candidata al cambio físico. Unas declaraciones que hicieron saltar a la más veterana, que no dudó en hacer un alegato.

“Me sorprende que tú, que estás siempre a favor de los débiles, no hayas tenido más tacto con Paloma, porque todos tus fans han sido muy injustos con ella” , dijo el estilista. Unas palabras que enfadaron, y mucho, a Natalia Ferviú.

“Si por algo se caracterizan mis fans es por ser gente buena y empática, así que por ahí no voy a pasar porque os juro que me quito el micrófono y me voy a casa”, aseguró la tinerfeña. Lejos de callarse ante la advertencia de su compañera, el que fue novio de David Delfín continuó con la discusión.