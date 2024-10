Asraf Beno se sinceró como nunca en el reality show 'La casa fuerte' en el año 2021

Asraf Beno, sobre Isabel Pantoja: "He tenido que aguantar muchas cosas"

Cómo reaccionó realmente Isabel Pantoja al embarazo de Isa Pi: "Pensé que me iba a matar"

Mucho se ha hablado durante estos días de los problemas que Isa Pantoja tiene con su madre. La entrevista que concedió en ‘¡De viernes!’ ha avivado los fantasmas del pasado, los del presente y podríamos decir que el futuro de su relación está muy negro.

Pero ¿Cómo es la relación de Asraf Beno con su suegra? ¿En qué momento se distanciaron? Si echamos la vista atrás, es imposible no acordarse de la frase que dinamitó su vínculo con la tonadillera más famosa de España. ¡La recordamos!

El distanciamiento de Isabel Pantoja y Asraf Beno

La intérprete de ‘Marinero de luces’ siempre tuvo una muy buena sintonía con Omar Montes, el ex de Isa Pantoja, y cuando supo que Asraf Beno era la nueva persona que ocupaba el corazón de su pequeña se llevó un ligero disgusto.

A ella no le gustaba para Isa Pi y no dudó en dejarlo claro en más de una ocasión, algo que al novio oficial le terminó haciendo mella. No soportaba los feos que le hacía y tampoco entendía el trato que la cantante le daba a su hija.

Durante mucho tiempo, el que fue concursante de ‘GH VIP’ se mantuvo callado y no quiso intervenir en la relación entre madre e hija, hasta que se hartó y decidió romper su silencio en el reality show ‘La Casa Fuerte’.

Fue ante ‘El espejo del alma’ donde lo vimos pronunciar unas palabras demoledoras contra la madre de su novia: “He visto cosas que no son normales de una madre. Una madre está contigo siempre”, afirmó.

“Isa, por ejemplo, ha sido muy revoltosa, pero no por ello tienes que dejar de hablar a tu hija (..) Ella mete mierda a Isa sobre sus parejas y les dice que no le gustan… No todos podemos gustarle”, declaró Asraf Beno.

Muy harto, el por entonces concursante de ‘La Casa Fuerte’ se despachó a gusto contra su suegra y soltó todo lo que tenía enquistado: “Yo solo tengo que gustar a Isa, no tengo que gustar a nadie más. Yo he tenido que aguantar muchas cosas…”.

Pero eso no fue todo. Después de hablar de lo que le molestaba del trato de Isabel Pantoja, no dudó en hablar de los feos que su suegra le hacía a su propia hija: “Ella ha tenido que soportar que no la defiendan en televisión, que le echen la bronca y la dejen mal…”, aseguró ante ‘El espejo del alma’.