“ A la primera que se lo conté fue a mi madre . Estábamos a solas, le dije que no me venía el periodo y yo pensé que se lo iba a tomar a mal, pero lo que hizo fue tocarme la tripa y decirme: ‘Tú sabes que puedes estar embarazada ¿no?”, declaró la entrevistada.

“Fuimos las dos solas , me hice la prueba y dio positivo. Yo pensé que me iba a matar, porque mi familia es muy tradicional, y, cuando se lo dije, me dio un abrazo y se echó a llorar por el cúmulo de emociones”, apuntó la mujer de Asraf Beno.

“Verla así me tranquilizó y yo me puse a llorar. Ella me dijo que me diera cuenta que, desde ese momento, éramos dos personas y que me tranquilizara porque con ella no nos iba a pasar nada”, afirmó la pequeña del clan.