Cuál fue el motivo real por el que Isa Pantoja y Alberto Isla rompieron su relación: "No lo intentamos arreglar"

Si hablamos de los amores de Isa Pantoja , obviamente no podemos dejar a un lado a Asraf Beno , el hombre con el que comparte su vida en la actualidad y que, tal y como pudimos saber ayer, se convertirá en unos meses en el padre del hijo que espera.

Sin embargo, hay que recordar que él no es el único nombre que aparece en su currículum amoroso y que Alberto Isla también fue muy importante en su vida. Con él estuvo bastantes años y cortaron por un motivo que ella misma reveló en Telecinco .

No podemos olvidar que la hija de la tonadillera más famosa de España y su primer novio famoso tuvieron una relación de idas y venidas. Ambos estuvieron varios años, rompieron y, tiempo después, volvieron a retomar su noviazgo con más fuerza que nunca.

Pero ¿Cuál fue el motivo de la ruptura? Isa Pantoja se sentó en el programa ‘Sábado Deluxe’ semanas después de cortar con su pareja y explicó los motivos: “Tuvimos una discusión familiar, por mi madre, no me acuerdo de qué pasó”.

“Desde hace tiempo, yo tomo nota de todo lo que me dice mi madre y, como todos sabéis, ella no apoyaba mi relación con Alberto. Tuvimos una discusión por eso ”, explicó la prima de Anabel Pantoja.

La entrevistada aseguró que ese enfrentamiento no fue el único y que llevaban varios días mal. Además, hubo un fuerte rifirrafe que fue el detonante de su ruptura: “Una noche, él salió con sus amigos y yo me quedé en casa, discutimos cuando llegó y al día siguiente él se fue de casa ”, confesó en ‘Sábado Deluxe’.

“Nunca hubo una conversación de intentar arreglar nada. Él me dejó, lo entendí y ya está. Me di cuenta de que no estuve enamorada (..) Yo tengo la necesidad de tener una familia propia”, declaró ella.