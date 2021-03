La inesperada final de Laura Campos en ‘MyHyV’

Ainhoa Benito quiso abrir los ojos de Laura Campos de par en par y acudió aquella mañana de marzo al plató de ‘MyHyV’ para contarle todo: “No ha parado de llamarme desde que está grabando (…) Un día antes de empezar a conquistarte, me dijo que me amaba”, aseguraba la ex de Toño.

Ainhoa Benito recibe el trono de ‘MyHyV’ por sorpresa

Ambos tuvieron unos minutos de tonteo pero, rápidamente, Ainhoa Benito aseguró que no era el tipo de chico que estaba buscando, a pesar de que le parecía que no estaba “mal”: “No me fío mucho, ya he pasado por uno de ese estilo y no me fío”, dijo.