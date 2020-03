Toño fue expulsado de 'MyH' hace 10 años y María Lapiedra tuvo mucho que ver

El trono de Toño en ‘MyH’ fue bastante intenso hace diez años. Se sentó en él en febrero de 2010 y tan solo un mes después se vio obligado a abandonarlo por una confidencia que le relacionaba íntimamente con una mujer muy conocida. No le valieron las excusas y el 26 de marzo de aquel año, Emma García le invitó a que se marchara por donde había llegado.

Había que confirmar la noticia y por eso el programa se puso en contacto con la otra parte implicada, que no era otra que María Lapiedra, exconcursante de ‘Supervivientes’ y actual pareja del periodista Gustavo González. Ella se mostró bastante reservada, prefirió no contar lo que había ocurrido entre ellos dos y se limitó a decir que eran “amigos”.

Como era de esperar, aquella confidencia trajo consecuencias y reacciones. Las pretendientas, entre las que se encontraban Soraya Segura y Ainhoa Benito, no dudaron en pedirle explicaciones, aunque no obtuvieron ninguna en directo. El tronista les dijo que quería hablar con ellas pero fuera de cámaras, ya que no estaba dispuesto a dejar su móvil a nadie para que comprobara los mensajes.