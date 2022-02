Para aclarar lo sucedido, la prima de Kiko Rivera se sentaba este lunes en el plató de 'Sálvame' y, muy tajante, confirmaba la ruptura: "Después de cuatro años de pareja, una de las personas se puede desgastar y no tiene por qué haber una tercera persona".

Sin duda alguna, su divorcio es el bombazo del momento, pero no el único que ha tenido lugar en el espacio de las tardes de Telecinco. Antes que ella, fueron varios colaboradores de 'Sálvame' los que se 'desgastaron' y recurrieron a la vía legal para terminar con sus relaciones .

“Lo que me ha fastidiado de él es que, después de vender la película, ha seguido con esta señora (Marisa Rejano) y nos ha engañado a toda la familia. Como nos ha engañado, yo mañana voy a ratificar el divorcio”, declaró Rosa Benito.

Tan solo un día después de esas declaraciones, la ex de Amador Mohedano confirmó su separación definitiva en ‘Sálvame’: “Ya hemos firmado. Estoy muy bien, me siento liberada (..) Yo creía que me iba afectar más, pero quiero tener una nueva vida”, dijo la colaboradora.