Asraf Beno no siempre fue novio de Isa Pantoja y en su etapa como soltero intentó encontrar el amor en televisión en varias ocasiones. Lo hizo en el restaurante más famoso de la televisión, el de ‘First Dates’ y después se atrevió a bajar las escaleras de ‘MyHyV’ hasta en dos ocasiones.

La primera fue como pretendiente de Sofía Suescun y en su segunda oportunidad se lanzó a la aventura de competir contra pretendientes como Barranco por el corazón de Rym Renom. En esa ocasión no tuvo mucha suerte y el ahora concursante de ‘La Casa Fuerte’ fue expulsado por una confidencia.

La confidencia que hizo estallar a Rym contra Asraf

El encargado de abrir la caja de los truenos no fue otro que Joni Marley, ex de Sandra Pica. El que fuera pretendiente de Rym Renom se sentó cara a cara con Asraf en el plató de ‘MyHyV’ para acusarle de haberse saltado las normas del programa con una chica.

Joni aseguraba que una joven se había puesto en contacto con él a través de sus redes sociales y le confesó que había estado con Asraf cuando él ya era pretendiente de Rym: “La chica me ha dicho que él le vendió la moto de que iba a estar con ella y que su paso como pretendiente era un papel (…) Dijo que estabas aquí por televisión y fama”, dijo el ex de Sandra Pica.

Asraf Beno, un tanto sobresaltado por la información, no dudó en pedir pruebas que demostraran aquella información. Unas evidencias que no tardaron en aparecer y que tanto Nagore Robles como Rym Renom tuvieron la oportunidad de leer.

Emma García también quiso intervenir aquella mañana y explicó que no solo existían pantallazos de conversaciones de WhatsApp, sino que el programa también había tenido la oportunidad de hablar con ella: “Esta chica confirma que ha tenido una historia, un rollete o un encuentro con Ash”, explicó la presentadora.

La reacción radical de Rym Renom a la confidencia de Asraf

No se me va a tomar más el pelo, ni tu ni ellos. A la mínima, adiós

Para Rym Renom las justificaciones de Asraf Beno no tenían credibilidad y, cansada, tomó una decisión de lo más radical: “No se me va a tomar más el pelo, ni tu ni ellos. A la mínima, adiós. Es mi trono y me lo quiero pasar bien, punto”, dijo antes de invitar al marroquí a abandonar el plató.