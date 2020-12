Si esto fuera así y la exparticipante de ‘Miss España 2007’ rompiera su silencio, no sería la primera mujer conocida que da la cara en Telecinco tras ser relacionada con Canales Rivera. Recordamos a todas las famosas que hablaron del ahora colaborador de ‘Sálvame’ en un plató de televisión.

El idilio confirmado de Canales y Marta López

Tras escuchar las declaraciones de aquel hombre, el torero rompió su silencio ante los micrófonos del programa ‘A tu lado’ en 2004 y negó haber tenido algo más allá de una “amistad” con Marta López: “Me afecta que se diga eso porque llevo ocho años con mi novia y me voy a casar”, dijo Canales para defenderse de los rumores.

La verdad de Nuria Bermúdez salió en el ‘detector’

La que fuera ex de Antonio David Flores se puso los cables de la máquina de la verdad y dejó claro que no había tenido nada con el primo de Francisco Rivera. Sin embargo, Amabel, el dueño del ‘poli’ de la época, declaró que había una pequeña reacción en la respuesta de Nuria.

Ella, muy segura de que había dicho la verdad y de que no había tenido nada con Canales Rivera, explicó el porqué de su reacción ante la máquina de la verdad: “Creo que he reaccionado por las advertencias que recibí del entorno de este hombre”.

Kiko Hernández destapó a Techi Cabrera en 2009

Aunque ella aseguraba no haber tenido nada con el primo de su exnovio, Kiko Hernández aseguraba que existían unos mensajes dirigidos a un paparazzi que la dejaban en evidencia: “Mandaste un mensaje diciendo que te estabas liando con Canales Rivera para que te hicieran fotografías”.

Lolita Flores negó haber tenido nada con Canales Rivera

A la actriz se le preguntó si había tenido algo con Canales Rivera en la entrevista que concedió a ‘Sálvame Deluxe’ en el año 2011. Ella, que no dudó en confirmar su idilio con Paquirri, negó haber tenido algo con el sobrino del exmarido de Isabel Pantoja.

Matamoros, que no se creía la respuesta de Lolita Flores, no tardó en contar lo que él sabía: “Una amiga en común me comentó que tuviste una relación con él”, a lo que la cantante respondió: “No te puedo contar eso porque es mentira”.