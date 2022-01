Durante una de sus muchas visitas al plató de ‘Sábado Deluxe’, mientras Nagore Robles estaba concursando en ‘Acorralados’, Carolina Sobe había dado a entender que la relación de su amiga y Sofía Cristo no era tan idílica como parecía y puso en duda su amor.

Al ver aquellas palabras, Nagore Robles se quedó alucinada y no dudó en pedirle explicaciones nada más salir de la Casona de ‘Acorralados’. Se vieron las caras por primera vez en el plató de ‘Sábado Deluxe’ en enero de 2012 y tuvieron tiempo para hablar largo y tendido de todo.

“Me han dolido muchas cosas”, empezó diciendo Nagore Robles: “Yo hubiera puesto la mano en el fuego por ella (..) Hay comentarios suyos que no me cuadran, porque ella sabía perfectamente como estoy con Sofía y lo que siento por ella”, expuso ella.

Carolina Sobe, muy consciente de que había fallado a su amiga, también se pronunció en aquel cara a cara en 'Sábado Deluxe' en 2012: “Me he columpiado por hablar de cosas que no tenía que hablar (..) He venido aquí para darte un beso y decirte que te sigo queriendo como antes”.