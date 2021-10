Después de varios días estando triste y alicaída, Chiqui se sinceró con Jorge Javier Vázquez y todos los espectadores de ‘Sálvame’ en el mes de septiembre de 2011. La ex gran hermana no podía controlar sus lágrimas y confesó cuál era el motivo que le llevaba a tener esa actitud.

Aquella tarde fue de lo más dramática para Chiqui, que rompió a llorar en el plató de ‘Sálvame’ y se mostró más vulnerable de lo que la habíamos visto nunca. Estaba triste y, además, no podía evitar llorar porque tenía que ir al médico: “Tengo un trauma, no me gustan los hospitales porque de pequeña me llevaban mucho”, aseguró Chiqui.