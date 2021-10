Las claves del conflicto de Adara Molinero y su padre: cómo pasaron del amor a no dirigirse la palabra

Cuando las cosas todavía estaban bien entre ellos, Jesús Molinero no dudó en subir a la casa de Guadalix de la Sierra para mostrar todo su apoyo a su hija. Ella estaba hecha un lío, ya que tenía pareja fuera, pero no podía evitar tener sentimientos por Gianmarco Onestini.

En febrero de 2020, Adara Molinero confesó que llevaba una semana sin hablarse con su padre y que el motivo es que él se había posicionado del lado de Hugo Sierra en su separación: “Yo le dije que lo necesitaba, que estoy pasando por un momento difícil y él no lo ha entendido”, declaró la ex gran hermana en el programa de Jorge Javier Vázquez.

“Mi padre dice que lo he hecho muy mal, que me he besado con otro chico. No entiende que me haya separado de Hugo”, declaró. “Le cuento todos los problemas que teníamos y lo justifica todo. Estoy muy decepcionada con él”, afirmó en ‘Sábado Deluxe’.