“No quiere decir que tenga pareja, ni mucho menos, pero lo conocí el otro día y he sentido feeling con él… entonces, no me gustarás tanto tú”, le dijo muy sincera la la joven a David Soto, que se quedó con la cara completamente desencajada.

Aquella confesión de la tinerfeña provocó muchas reacciones y ella misma tuvo que aclarar que jamás había engañado al programa: “Desde que estoy aquí, ni he hablado con nadie ni me he visto con nadie en ningún momento. El otro día estuve bien con este chico, me ha gustado, lo digo y me voy. He sido sincera”, afirmó la ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’.