Su presencia en el programa de Sandra Barneda no ha gustado para nada a Zoe y no nos extraña nada, ya que la soltera es un auténtico terremoto que ya tiene experiencia en el terreno de las conquistas en televisión.

Ante el revuelo formado en plató, la ahora soltera de ‘La isla de las tentaciones’ no dudó en callar bocas y aclarar si había ocurrido algo entre ellos antes de entrar al programa: “No hemos tenido nada nunca”, dijo ella muy segura de sí misma.

Por aquel entonces, Diriany estaba muy cambiada físicamente y lucía un aspecto muy distinto al que ahora pasea por República Dominicana. Eso sí, por 2019 tampoco pasó desapercibida su belleza y Violeta Mangriñán le hizo una comparación con una diva internacional que no era Angelina Jolie: “Me recuerdas a Becky G”, dijo la ex de Julen de la Guerra.

Diriany impactó bastante a su tronista en sus primeros minutos en ‘MyHyV’ y no dudó en contarle algunos detalles sobre su vida: “Soy camarera de noche, actualmente no estoy trabajando. Estaba trabajando en Madrid pero, por problemas personales, ahora mismo estoy en Tenerife”, aseguró la pretendienta.

Aquella mañana, la ahora soltera de ‘La isla de las tentaciones’ no se fue con las manos vacías, ya que David Soto no dudó en darle una de las tres citas que podía dar a sus pretendientas. Aquel fue el inicio televisivo de Diriany en Telecinco y en ‘Unplugged’ lo hemos rescatado en el vídeo que encabeza esta noticia. ¡Dale al play y no te pierdas su debut!