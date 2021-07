La ex gran hermana explicó que estaba disfrutando de un día con amigos en su casa de Punta Umbría y que entre ellos se encontraba Patricia Ledesma, hija de Encarni Manfredi, quien pidió a Marta López si podía invitar a sus padres a unirse a la reunión.

Encarni Manfredi y su marido llegaron a la casa de Marta López y fue al poco rato cuando tuvo lugar el suceso: “Ella se agachó a decirle algo al perro, él abrió la boca y la enganchó. No se tiró a atacarla pero la mordió”, explicó la colaboradora en ‘A tu lado’ en 2006.

“Imagínate el disgusto tan grande. Yo me sentía culpable porque la casa es mía y el perro es mío. Hubiera pagado cualquier cosa porque me hubiera pasado a mí”, explicó la dueña del can en el programa de Telecinco.