Los cables rodeaban el cuerpo Encarni como si de una hiedra se tratara, mientras que ella aseguraba que no iba a “mentir” porque nunca había hecho “montajes, ni exclusivas”. Era una tarde muy complicada para la exconcursante de ‘Hotel Glam’, ya que, además de hacer frente a las preguntas, Kiko Hernández y Marta López estaban en plató analizando cada una de sus respuestas.

Fue muy sincera Encarni Manfredi aquella tarde y admitió ante el detector de mentiras que había ganado dinero con la venta de sus fotos con la cara accidentada; que fue a la peluquería al día siguiente del episodio con el perro de Marta López y declaró que no había filtrado aquella terrible noticia a los medios de comunicación.

Pero no todo fueron verdades, la madre de Patricia Ledesma soltó una mentira cuando dijo que no había exagerado el accidente para ganar más dinero en el plató. Aquella tarde de Encarni ante el detector estuvo cargada de polémica y Marta López no pudo evitar saltar contra ella en algún que otro momento.