Entre las cuatro paredes de la casa más vigilada de España, Lorena Edo nos dejó momentos de lo más divertidos, protagonizó algún que otro drama y no dudó en sacar carácter contra sus mayores rivales dentro del concurso. Echamos la vista atrás para recordar su paso por ‘GH’.

A la chica “dulce, cariñosa y sensible”, como ella misma se definía en su vídeo de presentación, no le hicieron falta muchas semanas para llevarse su primer gran disgusto. Ella avisó a todos sus compañeros de que roncaba y que no le importaba dormir al sofá en el que caso de que les molestara.

El problema llegó cuando Iván Gonzalo y Juan Carlos Sánchez se levantaron una noche, desesperados, porque no podían dormir. Ella, al despertarse y no verlos en sus camas, se llevó un gran disgusto y, tras encontrarlos durmiendo en el sofá, no pudo evitar romper a llorar por lo mal que se sentía.