Rocío Flores y Manuel Bedmar nos tienen muy despistados y no sabemos en qué punto se encuentra su relación. Hace unos días saltaba a los medios la noticia de que habían roto por una infidelidad de él, pero este martes volvíamos a verlos muy juntitos.

Tan solo un día después de que saltara la noticia, el ex de Gloria Camila se sentó en el programa ‘MyHyV’, donde trabajaba como asesor del amor, y contó su versión de los hechos. Un discurso muy distinto al de la familia de Ortega Cano.

“Todo esto lo está promoviendo Gloria con el interés de que no se sepa toda la verdad. Quiere vender algo al público que no es real”, explicó Kiko Jiménez, que aseguró que era “incierto” que él la hubiera sido desleal con Sofía Suescun.

Eran cosas que no me cuadraban

Además, también contó un episodio que la pareja había vivido meses atrás y en el que era muy evidente que había una crisis entre ellos: “Me compré un piso y me encuentro con que ella decide alquilarse un casoplón para vivir sola… Eran cosas que no me cuadraban”.