Kiko Jiménez perdió la credibilidad y el trono de 'MyH' por saltarse las normas hace seis años

Kiko Jiménez se ha convertido en uno de los auténticos protagonistas de la séptima edición de ‘GH VIP’ por sus constantes conflictos y su particular carpeta con Estela Grande. Pero el ser el centro de atención en televisión no es algo nuevo para él. Hace seis años fue tronista en ‘MyHyV’ y su participación tampoco estuvo exenta de polémica: fue expulsado del programa después de que saliera a la luz que se había saltado las normas.

Le pillaron en Salou

Pero la cosa no terminaba ahí. Por si fuera poco, se hablaba de que Kiko y Desiré podrían haber firmado un contrato que consistía en que si se sentaba de pretendienta y él no la elegía, ella podría sacar a la luz todos los detalles íntimos de su relación.

La versión de Desiré

No escondió en ningún momento que conocía a Kiko. Es más, decía que eran amigos, pero que no tenían ningún tipo de relación. Decía que no se iba a sentar nunca como pretendienta, que no era cierto que hubieran firmado ningún contrato y que en ningún momento habían planeado vivir juntos.