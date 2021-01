Fue convertirse en protagonista lo que no le gustó a la presentadora, que estalló contra ‘Sálvame’ desde su programa de radio y provocó el enfado de Jorge Javier Vázquez, que no dudó en dedicarle unas palabras muy rotundas desde Telecinco.

Los buenos tiempos de Jorge Javier e Isabel Gemio

El primer estallido de Jorge Javier contra la presentadora

Le declaró la guerra a Isabel Gemio desde Telecinco

Al presentador de ‘Sálvame’ no le sentaron nada bien esas palabras y habló de cómo iba a ser a partir de ese momento su relación con la presentadora: “Yo no quiero que cambie mi relación con ella, quiero que vaya a peor. En este paraíso no hay sitio para los dos”, dijo.