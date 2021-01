Las infidelidades de Matamoros a Makoke

Borja Navarro confesó haber sido infiel a Chiqui

Antonio Tejado habló de sus escarceos a espaldas de Chayo

Alberto Isla, Isa Pantoja y viceversa

Las infidelidades de Rafa Mora y Macarena Millán

“Estaba nerviosa, pero sé lo que he hecho y lo que no. Y esto no lo he hecho”, dijo la exconcursante de ‘La casa fuerte’ en su noche más sincera.