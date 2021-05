Lara Sajen se rompió al hablar de su conflicto familiar antes de 'Supervivientes': "Necesito tiempo"

Un episodio de lo más doloroso que seguía haciéndole llorar y que no dudó en compartir con los espectadores del programa de Cuatro ‘Me cambio de apellido’. Entre lágrimas, la bailarina confesó que la relación con un miembro de su familia estaba agrietada.

Lara Sajen nos presentó a su marido y habló de su boda

El conflicto familiar de Lara Sajen que descubrimos en televisión

Sin embargo, no todo fueron risas y alegría en aquel programa de televisión, ya que salió a la luz un conflicto familiar de los Sajen que provocaba el sufrimiento de Lara. Llevaba tiempo sin hablarse con su hermana y ambas sentían que tenían una conversación pendiente.

La hermana de Lara Sajen habló de los momentos buenos que vivió con sus hermanos en el pasado y no pudo evitar romperse al hablar de los malos. Cuando uno de los participantes del programa le preguntó por la relación con su hermana, Vanessa no pudo contener las lágrimas.

Lara Sajen se rompió al hablar sobre la relación con su hermana

Fue entonces cuando Lara Sajen rompió a llorar y se explicó: “No hay un odio. Solo hay un distanciamiento. Si fuese una amiga te digo que no hay solución, pero es mi hermana. Necesito tiempo”, declaraba la ahora participante de ‘Supervivientes’.

“No me gusta ver que mi familia se siente mal. Es obvio que cuando la he visto llorando se me han removido cosas”, aseguraba Lara Sajen en ‘Me cambio de apellido’ en 2018.