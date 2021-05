Alexia Rivas vuelve a ser noticia y el motivo no es otro que los supuestos mensajes que Carlos Alba, su compañero en el barco encallado de ‘Supervivientes’, le estuvo enviando durante tres años. La periodista deja claro que había tonteo por parte de él y que ella nunca le respondía.

El foco mediático apunta de lleno a la periodista, pero no es la primera vez que un asunto de su vida personal trasciende a los medios de comunicación. En su etapa como reportera de ‘Socialité’, Alexia Rivas fue relacionada con un famoso y no tenía nada que ver con el ‘Merlos Place’.

El primer famoso con el que se relacionó a Alexia Rivas

Alexia Rivas negó una relación con Julián Contreras Jr.

Fue en ‘Socialité’ donde Alexia Rivas habló alto y claro sobre lo que realmente le unía al hijo de Carmina Ordoñez: “Quiero dejar claro que no ha pasado absolutamente nada y que es todo falso. Soy periodista, redactora y reportera, no pretendo estar al otro lado”, dijo la concursante de ‘Supervivientes 2021’.

“No me veréis comentando algo sobre mi vida. Yo tengo mi vida al margen de la televisión y lo profesional es lo profesional”, aclaró la que ahora ha destapado los mensajes privados que Carlos Alba le enviaba en el pasado.

“Me sorprendieron los titulares porque si alguien me hubiera preguntado, yo hubiera respondido encantada de la vida (…) Lo paso mal. Tras esto no me vais a ver hablar de mi vida privada”, dijo en 2018 la que años después se convirtió en la protagonista del ‘Merlos Place’.