El pasado sentimental de Julen antes de Sandra Pica: de su primer desamor, a la guerra con Violeta Mangriñán

Los protagonistas de este triángulo amoroso son grandes expertos en culebrones mediáticos. De hecho, Tom Brusse y Sandra Pica han vivido alguna que otra crisis en televisión... Pero Julen no se queda atrás. Damos un salto al pasado para recordar sus mayores dramas románticos.

Julen de la Guerra habló de su primer fracaso amoroso en ‘MyHyV’

Julen estaba muy emocionado y aseguró que aquella chica había sido “la primera en todo”: “Yo sé lo que es irse a la cama y no poder dormir. Yo llevé la ruptura al límite de encerarme en la habitación y no salir de ahí. He hecho daño a mi familia por culpa de eso”, aseguró.