De ser así, no sería la primera vez que el ex de Rosa Benito se sienta en un plató de televisión para hablar de la relación de Rocío Carrasco con él y con el resto de la familia. Hace algunos años, en 2016, se sinceró como nunca en el plató de ‘Sábado Deluxe’.

Amador Mohedano habló de Ortega Cano y Rocío Carrasco

La relación de José Ortega Cano y Rocío Carrasco se enfrió tras el fallecimiento de Rocío Jurado y así lo contó él mismo en el programa ‘Sábado Deluxe’ en el año 2009, donde confesó que se llevaban bien pero que ya no era “como antes”.

Años después, en 2016, Amador Mohedano se sentaba en el mismo programa para aclarar cómo era la relación entre su sobrina y su cuñado. Cuando le preguntaron por lo que sentía el diestro por Rocío Carrasco, el ex de Rosa Benito respondió con sinceridad.

“Siente lo mismo que siento yo ahora mismo, rabia y la siente porque no hay contacto y porque no entiende nada (…) José es una persona a la que no le gustan las polémicas y trata de huir de ellas”, aseguraba Amador Mohedano en el programa de Jorge Javier Vázquez.