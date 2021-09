Además, en la pizarra en la que resumía su vida, la hija de Bárbara Rey también dejó un hueco para uno de los grandes amores de su vida, Nagore Robles. Desveló algunos aspectos que no conocíamos de su relación y aseguró que siempre le iba a guardar un lugar en su corazón.

No hay duda de que será así, ya que ambas compartieron una preciosa relación de la que, durante mucho tiempo, presumieron en los platós de Telecinco. Ambas se amaban con locura y prueba de ello es el tierno momento que hemos rescatado de nuestra hemeroteca.

Corría el año 2012, Nagore Robles estaba viviendo uno de sus momentos más dulces junto a Sofía Cristo y no dudó en dar un bombazo en el espacio en el que colaboraba cada mañana, ‘El programa de Ana Rosa’. Allí dio una exclusiva que dejó a todos boquiabiertos.

“Quiero decir que Sofi y yo nos casamos”, dijo Nagore Robles ante la alegría de los dos presentadores del espacio, Carmen Alcayde y Joaquín Prat, que no pudieron contener su alegría y no dudaron en lanzarse a dar un abrazo a su compañera.

Después de dar la noticia, la colaboradora quiso dar todos los detalles de la pedida y confesó: “Se lo pedí yo a ella con dos anillos, uno para ella y otro para mí, nosotras no somos típicas, aseguró Nagore Robles.

“Se lo pedí en un hotel. Me sorprendió ella por nuestro aniversario, lo puso todo superbonito con flores y yo le dije que también tenía algo para ella y eran unos anillos que le gustaban muchísimo. Se los cogí de sorpresa. Hacía un mes que los tenía guardados y no aguantaba más”, declaró la colaboradora.

La protagonista de la exclusiva estaba radiante, emocionada y no quiso olvidarse de dedicarle unas bonitas palabras a Sofía Cristo desde ‘El programa del verano’: “Sigo sintiendo lo mismo y más cada día. Nunca he sentido algo así, jamás. Nunca he conocido a una persona así, estoy enamoradísima”, dijo Nagore Robles.