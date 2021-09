“Estaban todos muy a gusto y se empezaron a despelotar. Ella estaba bailando el Chuminero en bragas”, decía el vecino. Tras escuchar aquellas palabras, Lydia Lozano estalló: “Si me despeloto, estoy en mi casa, si me bajo las bragas, es mi fiesta y si bebo hasta el agua de las macetas, es mi problema”, afirmó.

“No lo he hecho, pero si lo hubiera hecho, estoy en mi casa. Si usted me mira a mí cómo bailo, cómo me divierto o cómo el sol, el problema es suyo, no mío, por mirar. ¡Voyeur, que eres un voyeur!”, dijo Lydia Lozano muy alterada en ‘Sálvame’.