Alba Carrillo no ha vuelto con bandera blanca a ‘Sálvame’ que digamos… La modelo se estrenaba este martes como colaboradora del programa de Jorge Javier Vázquez y dejaba claro que llega pisando fuerte y con varios frentes abiertos.

En primer lugar, la hija de Lucía Pariente habló de su enemistad con María Patiño , cargó contra ella y aseguró que la presentadora de ‘Socialité’ es “totalmente insignificante” para ella. Algo que deja claro que la ex de Feliciano López llega con la escopeta cargada.

Sin embargo, hay que recordar que ver a Alba Carrillo en pie de guerra en ‘Sálvame’ no es algo nuevo y que en su anterior etapa como colaboradora también demostró que no se callaba ante nadie. Recordamos su mayor enfrentamiento en el programa de las tardes de Telecinco.

No solo habló de deporte, ya que la modelo tuvo que hacer frente a algunos asuntos personales, algo que le costó algún que otro enfrentamiento con sus compañeros. El más fuerte lo tuvo con Rafa Mora y el motivo no fue otro que una información que el valenciano dijo sobre ella.

La modelo había anunciado que iba a casarse con el que por entonces era su novio y Rafa Mora no dudó en poner en duda que llegara a celebrarse esa boda. El motivo, según él, era que Alba Carrillo se mensajeaba con Iván González, excompañero de ella en ‘Supervivientes’ y que entre ellos había flirteo.

Alba Carrillo, muy enfadada, no dudó en tirar por tierra la información de Rafa Mora y respondió al extronista con un duro ataque: “Te lo estás enviando. Le mandé corazones porque soy su amiga, no porque esté mareando. Marear es lo que hizo tu novia (Macarena) cuando salió de currar”, dijo la ex de Feliciano.