Lydia Lozano brota contra los vecinos que la acusan: "¡Somos los más limpios!"

Un equipo de investigación de ‘Sálvame’ se ha desplazado al barrio de Lydia Lozano con un objetivo: descubrir la identidad de la persona a la que llaman “el vecino de mierda” ¿El motivo? Alguien no recoge las deposiciones de su mascota cuando le pasea por la calle.

La colaboradora tiene un perrito, Bali, y hemos querido preguntarle a sus vecinos si la ven paseándole y, por supuesto, recogiendo todo. Hay quien dice que no la ve nunca, otros que su marido no saluda, también hay vecinos molestos por los ruidos y la música que ponen en casa… y hay hasta quien la acusa de haberla emprendido a bolazos de nieve contra el operario que limpió una calle (y no la de Lydia) tras la nevada que nos dejó Filomena en Madrid.