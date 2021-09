La ahora pareja de Sandra Barneda se mostró muy respetuosa con Sofía Cristo y quiso proteger a su ex en todo momento: “Pido respeto, porque nos queremos muchísimo y está siendo muy difícil (…) Esto está siendo muy doloroso para las dos, pero lo mejor es que nos separemos”, añadió.

En su llamada de teléfono a ‘Sálvame’, Nagore Robles no quiso entrar en muchos detalles y aseguró: “Los motivos son nuestros. Hemos decidido acabar con esto y ya está (…) Las dos hemos tomado la decisión, ha sido muy dura”, dijo.

“Nos queremos muchísimo, pero hay veces que no es suficiente”, aseguró Nagore Robles, quien aclaró que no había habido “terceras personas”. En todo momento, la ex gran hermana se mostró muy cuidadosa y demostró el cariño que tenía por la que había sido su pareja.